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Справа про купівлю недобудови на Київщині: суд заочно заарештував підозрюваного

Справа про купівлю недобудови на Київщині: суд заочно заарештував підозрюваного

Київ • УНН

 • 560186 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Апеляційний суд заочно заарештував одного з підозрюваних у справі щодо купівлі за завищеною вартістю недобудови у Київській області, що призвело майже до 9 млн грн збитків. Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.

Цитата

"14 грудня 2022 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співвласнику недобудови, який спільно з чинним міським головою Білої Церкви підозрюються у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді", – ідеться у повідомленні.

Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, йдеться про Павла Ходаківського.

Додамо

За даними слідства, у 2018 році мер Білої Церкви Геннадій Дикий вступив у злочинну змову із власником нерухомості та за 24 млн грн придбав недобудову для потреб міста. Щоб приховати переплату співвласник приміщення підробив звіт про оцінку майна.

Зі свого боку Геннадій Дикий, зловживаючи службовим становищем, організував голосування за ухвалення рішення про надання дозволу на придбання цих приміщень депутатами міськради. Висновки експертизи підтвердили, що реалізація цієї злочинної схеми завдала понад 8,73 млн грн збитків.

23 вересня САП та НАБУ повідомили про підозру меру Білої Церкви та співвласнику недобудови. 14 листопада було завершено слідство та відкрито матеріали у справі.

Українські Національні Новини

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