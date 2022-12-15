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Дело о покупке недостроя в Киевской области: суд заочно арестовал подозреваемого

Киев • УНН

 • 560184 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Апелляционный суд заочно арестовал одного из подозреваемых по делу о покупке по завышенной стоимости недостроя в Киевской области, что привело к почти 9 млн грн убытков. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Цитата

"14 декабря 2022 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей совладельцу недостроя, который совместно с действующим городским головой Белой Церкви подозреваются в нанесении более 8,7 млн грн убытков территории" – говорится в сообщении.

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о Павле Ходаковском.

Добавим

По данным следствия, в 2018 году мэр Белой Церкви Геннадий Дикий вступил в преступный сговор с владельцем недвижимости и за 24 млн грн приобрел недострой для нужд города. Чтобы скрыть переплату, совладелец помещения подделал отчет об оценке имущества.

Со своей стороны Геннадий Дикий, злоупотребляя служебным положением, организовал голосование за принятие решения о предоставлении разрешения депутатами горсовета на приобретение этих помещений. Выводы экспертизы подтвердили, что реализация этой преступной схемы нанесла более 8,73 млн грн ущерба.

23 сентября САП и НАБУ сообщили о подозрении мэру Белой Церкви и совладельцу недостроя. 14 ноября было завершено следствие и открыты материалы по делу.

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