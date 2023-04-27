Справа Одеського "Краяну" - ще двом обвинуваченим у справі обрано запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. 27 квітня 2023 року за клопотаннями прокурора САП колегія суддів ВАКС змінила запобіжні заходи ще двом обвинуваченим у справі Одеського «Краяну», а саме директору департаменту Одеської міськради та голові постійної комісії Одеської міськради з питань комунальної власності (посади зазначені на момент вчинення злочину), передає УНН.
Деталі
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до обвинувачених запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн та 6,710 млн грн відповідно.
У разі внесення застави на обвинувачених буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.
Нагадаємо
Раніше ВАКС змінив запобіжні заходи міському голові Одеси та заступнику міського голови Одеси та його заступнику.