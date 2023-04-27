Дело Одесского "Краяна" - еще двум обвиняемым по делу избраны меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. 27 апреля 2023 года по ходатайствам прокурора САП коллегия судей ВАКС изменила меры пресечения еще двум обвиняемым по делу Одесского «Краяна», а именно директору департамента Одесского горсовета и председателю постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности (должности указаны на момент совершения преступления), передает УНН.
Детали
Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемым меры пресечения в виде залога в размере 1,342 млн грн и 6,710 млн грн соответственно.
В случае внесения залога на обвиняемых будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.
Напомним
Ранее ВАКС изменил меры пресечения городскому голове Одессы и заместителю городского головы Одессы и его заместителю.