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13 марта, 13:47 • 117933 просмотра

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Дело Одесского "Краяна" - еще двум обвиняемым по делу избраны меры пресечения

Дело Одесского "Краяна" - еще двум обвиняемым по делу избраны меры пресечения

Киев • УНН

 • 527120 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. 27 апреля 2023 года по ходатайствам прокурора САП коллегия судей ВАКС изменила меры пресечения еще двум обвиняемым по делу Одесского «Краяна», а именно директору департамента Одесского горсовета и председателю постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности (должности указаны на момент совершения преступления), передает УНН.

Детали

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемым меры пресечения в виде залога в размере 1,342 млн грн и 6,710 млн грн соответственно.

В случае внесения залога на обвиняемых будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Напомним

Ранее ВАКС изменил меры пресечения городскому голове Одессы и заместителю городского головы Одессы и его заместителю.

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