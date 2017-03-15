Справа О.Онищенка може бути закрита будь-якої миті - Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Справа проти Олександра Онищенка може бути закрита будь-якої миті. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє УНН.
“Справа може бути закрита будь-якої миті,” — сказав він, пояснивши, що це може статись у тому разі, якщо британська сторона не дасть дозвіл на проведення слідчих дій.
Як повідомляв УНН, детективами НАБ України за дорученням прокурорів САП підозрюваним у “газовій справі” повідомлено про завершення досудового слідства, а стороні захисту надано право ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.
Нагадаємо, досудове розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб. Під час досудового розслідування дев’ять осіб визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще дев’ять (включно з Олександром Онищенком) перебувають у розшуку.
Самого народного депутата 8 серпня 2016 року було оголошено у національний розшук. Раніше (5 липня) Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт, а 27 липня Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату.