Справа "Наутілуса": прокуратура вимагає довічного ув’язнення для винахідника

Виступаючи з фінальними аргументами перед оголошенням вироку у середу прокурор Якоб Бух-Єпсен визнав, що довічне ув’язнення за вбивство однієї особи у Данії присуджується у "дуже особливих обставинах".



Однак, за його словами, сексуальне насильство щодо Кім Валль, докази попереднього планування виправдовують таке покарання.



"У цьому випадку немає жодних пом'якшувальних обставин, лише обтяжуючі", - сказав прокурор.



"Незалежно від того, скільки захист представив свідків, які можуть говорити про те, яка він чудова людина, це не змінює того факту, що у Петера Мадсена є темна сторона", - заявив він.



Як повідомляв УНН, поліція Данії повідомила, що водолази знайшли другу руку журналістки Кім Валль, вбитої на борту найбільшого приватного підводного човна "Наутілус ".