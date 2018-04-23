Справа "Наутілуса": прокуратура вимагає довічного ув’язнення для винахідника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прокуратура Данії вимагає довічного ув’язнення для винахідника Петера Мадсена за звіряче вбивство журналістки Кім Валль. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Виступаючи з фінальними аргументами перед оголошенням вироку у середу прокурор Якоб Бух-Єпсен визнав, що довічне ув’язнення за вбивство однієї особи у Данії присуджується у "дуже особливих обставинах".
Однак, за його словами, сексуальне насильство щодо Кім Валль, докази попереднього планування виправдовують таке покарання.
"У цьому випадку немає жодних пом'якшувальних обставин, лише обтяжуючі", - сказав прокурор.
"Незалежно від того, скільки захист представив свідків, які можуть говорити про те, яка він чудова людина, це не змінює того факту, що у Петера Мадсена є темна сторона", - заявив він.
Як повідомляв УНН, поліція Данії повідомила, що водолази знайшли другу руку журналістки Кім Валль, вбитої на борту найбільшого приватного підводного човна "Наутілус ".