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Справа "Наутілуса": прокуратура вимагає довічного ув’язнення для винахідника

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прокуратура Данії вимагає довічного ув’язнення для винахідника Петера Мадсена за звіряче вбивство журналістки Кім Валль. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Справа "Наутілуса": прокуратура вимагає довічного ув’язнення для винахідника

Виступаючи з фінальними аргументами перед оголошенням вироку у середу прокурор Якоб Бух-Єпсен визнав, що довічне ув’язнення за вбивство однієї особи у Данії присуджується у "дуже особливих обставинах".

Однак, за його словами, сексуальне насильство щодо Кім Валль, докази попереднього планування виправдовують таке покарання.

"У цьому випадку немає жодних пом'якшувальних обставин, лише обтяжуючі", - сказав прокурор.

"Незалежно від того, скільки захист представив свідків, які можуть говорити про те, яка він чудова людина, це не змінює того факту, що у Петера Мадсена є темна сторона", - заявив він.

Як повідомляв УНН, поліція Данії повідомила, що водолази знайшли другу руку журналістки Кім Валль, вбитої на борту найбільшого приватного підводного човна "Наутілус ".

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