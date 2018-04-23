Дело "Наутилуса": прокуратура требует пожизненного заключения для изобретателя

Выступая с финальными аргументами перед оглашением приговора в среду прокурор Якоб Бух-Епсен признал, что пожизненное заключение за убийство одного человека в Дании присуждается в "очень особых обстоятельствах".



Однако, по его словам, сексуальное насилие в отношении Ким Валль, доказательства предварительного планирования оправдывают такое наказание.



"В этом случае нет никаких смягчающих обстоятельств, только отягчающие", - сказал прокурор.



"Независимо от того, сколько защита представил свидетелей, которые могут говорить о том, какой он замечательный человек, это не меняет того факта, что у Петера Мадсен есть темная сторона", - заявил он.



Как сообщал УНН, полиция Дании сообщила, что водолазы нашли вторую руку журналистки Ким Валль, убитой на борту крупнейшего частного подводной лодки "Наутилус".