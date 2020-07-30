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Справа Насірова: ВАКС допитав двох свідків

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд допитав двох свідків сторони обвинувачення у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"На засіданні колегія суддів допитала двох свідків сторони обвинувачення. Крім того судді розглянули клопотання захисту про зміну порядку дослідження доказів, в задоволенні яких було відмовлено", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наступне засідання у справі призначено на 9:00 19 серпня 2020 року.

Як повідомлялося в УНН, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

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