Дело Насирова: ВАКС допросил двух свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд допросил двух свидетелей стороны обвинения по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"На заседании коллегия судей допросила двух свидетелей стороны обвинения. Кроме того судьи рассмотрели ходатайство защиты об изменении порядка исследования доказательств, в удовлетворении которых было отказано", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание по делу назначено на 9:00 19 августа 2020 года.
Как сообщалось в УНН, ВАКС начал исследование доказательств по делу Насирова в конце 2019 года.
Напомним, бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений об рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.