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Справа на 600 тис. дол: завтра суд розгляне позов THEO Worldwide до ПриватБанку

Київ • УНН

 • 12231 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Завтра, 12 листопада, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом THEO Worldwide до ПриватБанку. Про це повідомляє прес-служба Приватбанку, передає УНН.

"Розгляд було призупинено у 2019 році до результатів за справою bail-in сім’ї Суркісів", - нагадали у "Приватбанку".

Позовні вимоги THEO Worldwide складають 600 тис. дол., інформують у Приватбанку.

Крім того, завтра біля будівлі Верховного Суду України відбудеться брифінг. Початок заходу – о 13 годині 45 хвилин.

Під час брифінгу журналісти зможуть дізнатися інформацію про те, чому тільки один з іноземних власників облігацій ПриватБанку вирішив звернулися до української Феміди, а не до Лондона.

Також, у Приватбанку розкажуть, яка справжня "ціна питання" та який вплив цієї справи на українські та міжнародні суди ПриватБанку з колишніми власниками.

Як писав УНН, схеми походження коштів на офшорах Суркісів й досі залишаються нерозслідуваними.

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