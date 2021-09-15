Справа Лероса: ОГП відкрив провадження щодо можливого злочину нардепа, ДБР каже про "цінних свідків"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило, що після появи у мережі відео, "де особа, схожа на народного депутата Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе", Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину нардепом. За справу взялися слідчі ДБР і кажуть, що вже знайдено "цінних свідків", пише УНН.
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"ДБР проводить розслідування можливого вчинення злочину нардепом", - розповів начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Максим Зінорук, якого цитують у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Він повідомив, що "14 вересня 2021 року Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження щодо можливого вчинення злочину народним депутатом України".
"Сьогодні Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування за фактом можливого вчинення народним депутатом України готування до завідомо неправдивого показання свідка (потерпілого) для надання слідчим органам", - відзначили у бюро.
Деталі
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як зазначається, стала публікація на одному з Telegram-каналів. "У повідомленні містилось відео, де особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе. За це він забажав у невстановленого співрозмовника гроші. Метою імітації могло бути створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність, але головною ціллю могла бути дискредитація органів державної влади", - розповіли у ДБР.
Які кваліфікація справи і слідчі дії
За словами представника бюро, попередня кваліфікація кримінального правопорушення - готування до злочину (ч. 1 ст. 14 КК України) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України), але у результаті проведення слідчих дій та у разі наявності інших підстав кваліфікація може бути змінена.
Як вказали у ДБР, наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Планується призначення відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування наявності монтажу на відео, ідентифікації зображеної особи, а також дослідження змісту розмови. Заплановані допити свідків, яким можуть бути відомі обставини вказаного кримінального провадження.
"Слідство встановило цінних свідків, розголошення відомостей про яких на цей час може зашкодити досудовому розслідуванню. Але інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення", - додали у відомстві.
До ДБР, як зазначається, надходить інформація про можливе вчинення кримінальних правопорушень публічними особами, пов’язаними з цим фактом та іншими злочинами. Досудове розслідування триває.