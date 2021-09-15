Дело Лероса: ОГП открыл производство относительно возможного преступления нардепа, ГБР говорит о "ценных свидетелях"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что после появления в сети видео, "где лицо, похожее на народного депутата Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя", Офис Генпрокурора открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления нардепом. За дело взялись следователи ГБР и говорят, что уже найдены "ценные свидетели", пишет УНН.
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"ГБР проводит расследование возможного совершения преступления нардепом", - рассказал начальник отдела Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук, которого цитируют в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Он сообщил, что "14 сентября 2021 года Генеральный прокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины".
"Сегодня Офис Генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины приготовления к заведомо ложному показанию свидетеля (потерпевшего) для предоставления следственным органам", - отметили в бюро.
Детали
Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, как отмечается, стала публикация на одном из Telegram-каналов. "В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - рассказали в ГБР.
Какие квалификация дела и следственные действия
По словам представителя бюро, предварительная квалификация уголовного преступления - приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК Украины) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины), но в результате проведения следственных действий и при наличии других оснований квалификация может быть изменена.
Как указали в ГБР, сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения наличия монтажа на видео, идентификации изображенного лица, а также исследования содержания разговора. Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства указанного уголовного производства.
"Следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебному расследованию. Но информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения", - добавили в ведомстве.
К ГБР, как отмечается, поступает информация о возможном совершении уголовных преступлений публичными лицами, связанными с этим фактом и другими преступлениями. Досудебное расследование продолжается.