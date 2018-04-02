Справа Клименка: суд спробує скасувати заборону АРМА на управління арештованим майном
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Суд сьогодні може скасувати заборону Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здійснювати управління майном на керування заарештованим майном колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Про це УНН повідомили у прес-служба Агентства.
“Сьогодні (2 квітня — ред.) о 16:30 відбудеться фінальне засідання Окружного адміністративного суду м.Києва, який має скасувати помилкову заборону Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати управління майном, переданим Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України у рамках кримінального провадження. Загальна вартість понад 120 об’єктів становить більше 500 млн грн (мова йде про заарештовані активи Олександра Клименка — ред.)”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 21 березня Окружним адміністративним судом м. Києва було винесено забезпечення в позові до Національного агентства у вигляді заборони здійснювати управління рухомим та нерухомим майном, переданим Національному агентству ГВП ГПУ.
Як повідомляв УНН, розслідування кримінального провадження про “податкові майданчики” стосовно злочинної організації підозрюваного екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та інших 52 підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів завершено.