Дело Клименко: суд попытается отменить запрет АРМА на управление арестованным имуществом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Суд сегодня может отменить запрет Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, осуществлять управление имуществом на управление арестованным имуществом бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Агентства.

"Сегодня (2 апреля - ред.) в 16:30 состоится финальное заседание Окружного административного суда Киева, который должен отменить ошибочный запрет Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений осуществлять управление имуществом, переданным Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства. Общая стоимость свыше 120 объектов составляет более 500 млн грн (речь идет об арестованных активах Александра Клименко - ред.)", - сказано в сообщении.

Напомним, 21 марта Окружным административным судом. Киева было вынесено обеспечения в иске Национального агентства в виде запрета осуществлять управление движимым и недвижимым имуществом, переданным Национальному агентству ГВС ГПУ.

Как сообщал УНН, расследование уголовного производства о "налоговых площадки" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52 подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов завершено.

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