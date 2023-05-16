Справа "храму-мафу" біля Десятинної церкви: суд не відбувся, Мінкульт каже про "затягування"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Північний апеляційний господарський суд сьогодні не провів засідання у справі щодо "храму-мафу" біля Десятинної церкви, вказали у МКІП, пише УНН.
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У МКІП зауважили, що 16 травня в Північному апеляційному господарському суді мало відбутися судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги релігійної громади УПЦ, яке не погодилось з рішенням суду першої інстанції.
"Розгляд судової справи щодо каплички-МАФу біля Десятинної церкви не відбувся", - вказали у міністерстві.
І додали: "Причини відсутності суддів та дата проведення нового засідання поки невідомі. Тобто справа про звільнення території Національного музею історії України від "храму-кіоску" УПЦ затягується".
Нагадаємо
Раніше Господарський суд міста Києва задовольнив позов Національного музею історії України та вирішив усунути Національному музею історії України перешкоди у користуванні земельною ділянкою; скасувати запис про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (літ. "Р"), каплицю.