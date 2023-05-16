Дело "храма-мафа" возле Десятинной церкви: суд не состоялся, Минкульт говорит о "затягивании"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд сегодня не провел заседание по делу о "храме-мафе" возле Десятинной церкви, указали в МКИП, пишет УНН.
Детали
В МКИП отметили, что 16 мая в Северном апелляционном хозяйственном суде должно было состояться судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы религиозной общины УПЦ, которая не согласилась с решением суда первой инстанции.
"Рассмотрение судебного дела относительно часовни-МАФа возле Десятинной церкви не состоялось", - указали в министерстве.
И добавили: "Причины отсутствия судей и дата проведения нового заседания пока неизвестны. То есть дело об освобождении территории Национального музея истории Украины от "храма-киоска" УПЦ затягивается".
Напомним
Ранее Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины и решил устранить Национальному музею истории Украины препятствия в пользовании земельным участком; отменить запись о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а именно: нежилое здание (лит. "Р"), часовню.