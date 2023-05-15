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Справа "храму-мафу" біля Десятинної церкви: апеляцію призначили на 16 травня, Мінкульт повідомив про самовідвід суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Після того, як суд задовольнив позов Національного музею історії України щодо "храму-мафу" біля Десятинної церкви, УПЦ подала апеляційну скаргу, її розгляд призначено на 16 травня. Однак, з незрозумілих причин вже двоє головуючих суддів взяли самовідвід у справі, вказали у МКІП, пише УНН.

Цитата

"15 лютого 2023 року Господарський суд міста Києва вирішив: усунути Національному музею історії України перешкоди у користуванні земельною ділянкою; скасувати запис про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (літ. "Р"), каплицю. РГ УПЦ не погодилось з рішенням суду першої інстанції та подало апеляційну скаргу", - повідомили у МКІП.

Як зазначається, апеляційний розгляд справи призначено на 16 травня.

"Дивним є те, що з незрозумілих причин вже двоє головуючих суддів взяли самовідвід по справі. Сподіваємось, що розгляд справи таки відбудеться 16 травня", - зауважили у МКІП.

Доповнення

У МКІП зазначили, що «храм-кіоск» розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

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