Дело "храма-мафа" возле Десятинной церкви: апелляцию назначили на 16 мая, Минкульт сообщил о самоотводе судей

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"15 февраля 2023 года Хозяйственный суд города Киева решил: устранить Национальному музею истории Украины препятствия в пользовании земельным участком; отменить запись о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а именно: нежилое здание (лит. "Р"), часовню. РО УПЦ не согласилось с решением суда первой инстанции и подало апелляционную жалобу", - сообщили в МКИП

Как отмечается, апелляционное рассмотрение дела назначено на 16 мая.

"Странно, что по непонятным причинам уже двое председательствующих судей взяли самоотвод по делу. Надеемся, что рассмотрение дела таки состоится 16 мая", - отметили в МКИП.

Дополнение

В МКИП отметили, что «храм-киоск» расположен в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса «Десятинная церковь».