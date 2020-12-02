“Справа Хізб ут-Тахрір”: двох фігурантів залишили під вартою до березня

“У скарзі були викладені підстави, за якими необхідно скасувати рішення Київського районного суду про продовження терміну утримання під вартою. Були вказані всі ті обставини, на які слідство не могло посилатися. Суд не почув нас”, — розповіла Гемеджі.

Адвокат також стурбована погіршенням здоров’я кримськотатарських активістів, яких тримають у слідчому ізоляторі.

“З огляду на ослаблення імунітету у Аліма Суфьянова і Сейрана Хайредінова почали прогресувати шкірні захворювання. Проте, хлопці намагаються підтримувати своє здоров’я в нормальному стані за допомогою лікарських препаратів, які передають їм їхні родичі”, — повідомила захисник.

Як повідомляв УНН, у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 18 вересня відбулося судове засідання щодо третьої бахчисарайської групи у “справі Хізб ут-Тахрір”. Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту.