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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 10499 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 24753 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 46464 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 71716 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105351 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110172 просмотра

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"Дело Хизб ут-Тахрир": двух фигурантов оставили под стражей до марта

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей до 2 марта 2021 года фигурантам бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир” Алиму Суфьянову и Сейран Хайрединову. Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

“В жалобе были изложены основания, по которым необходимо отменить решение Киевского районного суда о продлении срока содержания под стражей. Были указаны все те обстоятельства, на которые следствие не могло ссылаться. Суд не услышал нас”, — рассказала Гемеджи.

Адвокат также обеспокоена ухудшением здоровья крымскотатарских активистов, содержащихся в следственном изоляторе.

“Учитывая ослабление иммунитета, у Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова начали прогрессировать кожные заболевания. Однако, ребята стараются поддерживать свое здоровье в нормальном состоянии с помощью лекарственных препаратов, которые передают им их родственники”, — сообщила защитница.

Как сообщал УНН, в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 18 сентября состоялось судебное заседание по третьей бахчисарайской группе по “делу Хизб ут-Тахрир”. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты.

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