"Дело Хизб ут-Тахрир": двух фигурантов оставили под стражей до марта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей до 2 марта 2021 года фигурантам бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир” Алиму Суфьянову и Сейран Хайрединову. Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, пишет “Радио Свобода”, передает УНН.
“В жалобе были изложены основания, по которым необходимо отменить решение Киевского районного суда о продлении срока содержания под стражей. Были указаны все те обстоятельства, на которые следствие не могло ссылаться. Суд не услышал нас”, — рассказала Гемеджи.
Адвокат также обеспокоена ухудшением здоровья крымскотатарских активистов, содержащихся в следственном изоляторе.
“Учитывая ослабление иммунитета, у Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова начали прогрессировать кожные заболевания. Однако, ребята стараются поддерживать свое здоровье в нормальном состоянии с помощью лекарственных препаратов, которые передают им их родственники”, — сообщила защитница.
Как сообщал УНН, в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 18 сентября состоялось судебное заседание по третьей бахчисарайской группе по “делу Хизб ут-Тахрир”. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты.