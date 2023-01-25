Справа хабаря депутату та меру Рені: фігуранти отримали підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Викритим "на гарячому" голові та депутату однієї з міських рад Одещини повідомили про підозру, поідомили у НАБУ та САП, пише УНН.
Як стало відомо УНН раніше з власних джерел, йдеться про мера міста Рені Ігоря Плехова.
Цитата
"25 січня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру в проханні та одержанні неправомірної вигоди голові та депутата однієї з міських рад Ізмаїльського району Одеської області. Їхні дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - ідеться у повідомленні САП.
Доповнення
У НАБУ зазначили, що посадовці зажадали 100 тис. дол. США за «сприяння» у вирішенні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду під складські приміщення.
Під час одержання першого траншу у 50 тис. дол. США їх викрили.