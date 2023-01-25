Дело взятки депутату и мэру Рени: фигуранты получили подозрения

Как стало известно УНН ранее из собственных источников, речь идет о мэре города Рени Игоре Плехове.

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"25 января 2023 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении в просьбе и получении неправомерной выгоды главе и депутату одного из городских советов Измаильского района Одесской области. Их действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении САП.

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В НАБУ отметили, что чиновники потребовали 100 тыс. долл. США за «содействие» в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 га в аренду под складские помещения.

Во время получения первого транша в 50 тыс. долл. США их разоблачили.