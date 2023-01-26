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Справа хабара ексзаступнику міністра Лозинському: суд відпустив під заставу підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу обсягом 500 тис. грн підприємця однієї з приватних компаній, який є підозрюваним у справі про надання 400 тис. доларів хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ВАКС.

Справа хабара ексзаступнику міністра Лозинському: суд відпустив під заставу підприємця

Цитата

"У середу, 25 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підприємця однієї з приватних компаній запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 тис. грн", - ідеться повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вказану особу підозрюють у причетності до надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України).

На підозрюваного суд також поклав такі обов’язки:

  • прибувати до детектива (слідчого), в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
  • не відлучатись з Київської області без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

"Строк дії обов’язків – до 22 березня 2023 року, в межах строку досудового розслідування", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

П’ятьом учасникам підкупу вже ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського за 400 тис. доларів, включаючи топпосадовця, повідомили про підозру.

Детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Уряд звільнив Лозинського з посади заступника міністра.

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