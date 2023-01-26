Дело взятки экс-замминистру Лозинскому: суд отпустил под залог предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в размере 500 тыс. грн предпринимателя одной из частных компаний, который является подозреваемым по делу о предоставлении 400 тыс. долларов взятки экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ВАКС.
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"В среду, 25 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил в отношении предпринимателя одной из частных компаний меру пресечения в виде залога в размере 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что указанное лицо подозревается в причастности к предоставлению неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 УК Украины).
На подозреваемого суд также возложил следующие обязанности:
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- прибывать к детективу (следователю), в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурору и суду по первому вызову;
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- не отлучаться из Киевской области без разрешения детектива (следователя), прокурора или суда;
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- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
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- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
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- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
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- носить электронное средство контроля.
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"Срок действия обязанностей – до 22 марта 2023 года, в рамках срока досудебного расследования", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Пяти участникам подкупа уже экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского за 400 тыс. долларов, включая топ-чиновника, сообщили о подозрении.
Детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.
Правительство уволило Лозинского с должности заместителя министра.