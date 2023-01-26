Дело взятки экс-замминистру Лозинскому: суд отпустил под залог предпринимателя

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"В среду, 25 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил в отношении предпринимателя одной из частных компаний меру пресечения в виде залога в размере 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что указанное лицо подозревается в причастности к предоставлению неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

На подозреваемого суд также возложил следующие обязанности:



прибывать к детективу (следователю), в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурору и суду по первому вызову;



не отлучаться из Киевской области без разрешения детектива (следователя), прокурора или суда;



сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;



воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;



сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;



носить электронное средство контроля.



"Срок действия обязанностей – до 22 марта 2023 года, в рамках срока досудебного расследования", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Пяти участникам подкупа уже экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского за 400 тыс. долларов, включая топ-чиновника, сообщили о подозрении.

Детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Правительство уволило Лозинского с должности заместителя министра.