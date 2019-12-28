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Справа ексберкутівців: суд продовжив розгляд апеляційних скарг

Справа ексберкутівців: суд продовжив розгляд апеляційних скарг

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг захисту колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

Так, суд продовжив після перерви із запізненням на понад годину розгляд апеляційних скарг на запобіжні заходи колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського, Сергія Тамтуру та Олександра Марінченка.

Нагадаємо, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.

Як повідомлялося, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.

Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.

Також суд продовжив тримання під вартою для колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.

Раніше також Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.

П’ятьох колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.

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