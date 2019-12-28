Справа ексберкутівців: суд продовжив розгляд апеляційних скарг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційних скарг захисту колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
Так, суд продовжив після перерви із запізненням на понад годину розгляд апеляційних скарг на запобіжні заходи колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського, Сергія Тамтуру та Олександра Марінченка.
Нагадаємо, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.
Як повідомлялося, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також суд продовжив тримання під вартою для колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Раніше також Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.
П’ятьох колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.