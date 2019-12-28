Дело экс-беркутовцев: суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб защиты бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
Так, суд продолжил после перерыва с опозданием более чем на час рассмотрение апелляционных жалоб на меры бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко.
Напомним, Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-беркутовцев.
Как сообщалось, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменения меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.
Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.
Также суд продлил содержание под стражей для бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.
Ранее также Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре.
Пять бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.