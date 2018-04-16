Справа екс-мера Києва Попова: суд оштрафував потерпілих за неявку на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва оштрафував на 581 грн за неявку у судове засідання без поважних причин трьох потерпілих у справі екс-голови КМДА Олесандра Попова, який обвинувачується у пособництві правоохоронцям під розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року, передає кореспондент УНН.
“Через неявку у судове засідання і не поінформування суд про причини колегія суддів ухвалила: накласти на потерпілих Майко, Рибачек, Лисяного грошове стягнення у сумі 581 грн з кожного. Враховуючи, що в сьогодні у судове засідання не прибули потерпілі і свідки сторони обвинувачення у засіданні оголошується перерва до 14 травня, 16.00”, — йдеться в ухвалі суду.
Також суд своїм рішенням зобов'язав сторону обвинувачення забезпечити явку свідків на наступне судове засідання.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.
Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).