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Дело экс-мэра Киева Попова: суд оштрафовал пострадавших за неявку на допрос

Киев  •  УНН

 • 5386 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 581 грн за неявку на судебное заседание без уважительных причин трех потерпевших по делу экс-главы КГГА Алесандра Попова, который обвиняется в пособничестве правоохранителям в ходе разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года, передает корреспондент УНН.

"Из-за неявки на судебное заседание и неинформирования суда о причинах коллегия судей постановила: наложить на потерпевших Майко, Рибачека, Лысяного денежное взыскание в сумме 581 грн с каждого. Учитывая, что в настоящий момент на судебное заседание не прибыли пострадавшие и свидетели стороны обвинения в заседании объявляется перерыв до 14 мая, 16.00", - говорится в постановлении суда.

Также суд своим решением обязал сторону обвинения обеспечить явку свидетелей на следующее судебное заседание.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.

В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).

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