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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Справа Довгого: прокуратура Києва знову відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі на острові Жуків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН

Справа Довгого: прокуратура Києва знову відкрила провадження

"Вважаю рішення САП про закриття справи народного депутата Олеся Довгого неприйнятним. Рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – "у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання" викликає і подив і обурення", - заявив Луценко.

Він зазначив, що докази у справі є і на їх основі ВР зняла недоторканність з депутата, а також додав, що за 5 місяців САП могла зібрати більше.

"Відтак, 1438 га землі незаконно вкрали, але САП не може довести - хто. Тому сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ст 191ККУ) під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи. Строк давності по цій статті КК - 15 років", - зазначив Генпрокурор.

Нагадаємо, САП закрила справи щодо Довгого через недостатність доказів.

Українські Національні Новини

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