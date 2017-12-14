Справа “чорної бухгалтерії ПР”: двом особам, які видавали кошти, підготовлено підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У кримінальному провадженні щодо так званої “чорної бухгалтерії” Партії регіонів погоджено підозри двом особам, які вели цю книгу і здійснювали виплати. Про це сьогодні сказав в ефірі “112 Україна” начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.
“Після того, як нам справа була передана, слідчими було зібрано дані і прокурором погоджено повідомлення про підозру двом так званим „касирам“ Партії регіонів. Тобто, тим особам, які вели цю книгу і здійснювали передачу грошових коштів”, — сказав він.
Водночас Горбатюк не уточнив, кому саму погодили повідомлення про підозру.
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Як повідомляв УНН, Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру колишньому народному депутату України та помічнику народного депутата, причетним до "чорної бухгалтерії".
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У ГПУ відзначили, що за даними фактами вказаним особам повідомлено про підозру за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 369 КК України (у редакції від 05.04. 2001); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 369 КК України (у редакції від 07.04. 2011); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368-2 КК України (у редакції від 07.04. 2011).