Дело "черной бухгалтерии ПР": двум лицам, которые выдавали средства, подготовлены подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В уголовном производстве по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов согласовано подозрения двум лицам, которые вели эту книгу и осуществляли выплаты. Об этом сказал в эфире "112 Украина" начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.
"После того, как нам дело было передано, следователями были собраны данные и прокурором согласовано сообщение о подозрении двум так называемым "кассирам" Партии регионов. То есть, тем лицам, которые вели эту книгу и осуществляли передачу денежных средств", - сказал он.
В то же время Горбатюк не уточнил, кому же согласовали сообщение о подозрении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ и САП заявили, что не уполномочены расследовать деятельность Манафорта как политконсультанта ПР
Как сообщал УНН, Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины и помощнику народного депутата, причастным к "черной бухгалтерии".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник не исключил создания совместной группы НАБУ и ГПУ для расследования дела "черной бухгалтерии"
В ГПУ отметили, что по данным фактам указанным лицам сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 369 УК Украины (в редакции от 05.04. 2001); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 369 УК Украины (в редакции от 07.04. 2011); ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (в редакции от 07.04. 2011).