"Справа БелТА": двоє журналістів у Білорусі все ще затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Двоє білоруських журналістів - Павлюк Биковський і Ірина Левшина - все ще залишаються затриманими. Про це повідомляють дружина Биковського та "БелаПАН", передає УНН.
"Ні. Павлюка сьогодні (9 серпня - ред.) не відпустять. Це вже точно", - повідомила Ольга Биковська в Facebook.
"Завтра (10 серпня - ред.) будуть проводити слідчі дії - простіше кажучи, допит. Я особисто буду чекати звільнення після цього. Це виходить з попередніх дій СК", - додала вона.
Також на сайті видання "БелаПАН" повідомляється, що головний редактор видання Ірина Левшина, затримана 9 серпня, все ще залишається затриманою.
Нагадаємо, Слідчий комітет Білорусі раніше повідомляв, що журналістів, які були затримані у справі про несанкціонований доступ до платної підписки новинного агентства "БелТА", звільнили.
Як повідомляв УНН, правоохоронні органи Білорусі в середу провели чергові затримання у справі про несанкціонований доступ до інформації держагентства "БелТА".