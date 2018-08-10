"Дело БелТА": двое журналистов в Беларуси все еще задержаны

"Нет. Павлюка сегодня не отпустят. Это уже точно", - сообщила Ольга Быковская в Facebook.

"Завтра будут проводить следственные действия – проще говоря, допрос. Я лично буду ждать освобождения после этого. Это исходит из предыдущих действия СК", - добавила она.

Также на сайте издания "БелаПАН" сообщается, что главный редактор издания Ирина Левшина, задержанная 9 августа, все еще остается задержанной.

Напомним, Следственный комитет Беларуси ранее сообщал, что журналистов, которые были задержаны по делу о несанкционированном доступе к платной подписке новостного агентства "БелТА", освободили.

Как сообщал УНН, правоохранительные органы Беларуси в среду провели очередной ряд задержаний по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства "БелТА".



