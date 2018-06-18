Справа Бабченка: суд залишив Германа під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Шевченківського районного суду Києва, який обрав Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення оголосив головуючий суддя В’ячеслав Дзюбін, передає УНН.
Згідно з рішенням суду, рішення суду першої інстанції залишено без змін, а апеляції захисту — без задоволення.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
30 травня стало відомо, що замах на Бабченка був інсценованим у межах спецоперації СБУ. За твердженням очільників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів. У Києві затримали ймовірного організатора замаху.
Затриманий Герман — виконавчий директор українсько-німецького СП “Шмайсер”, яке постачало товари військового призначення держконцерну “Укроборонпром”. Підозрюваний відмовився від угоди зі слідством. Він фігурує ще у двох справах: про підроблення документів, яке призвело до зміни складу учасників ТОВ “Шмайсер”, і про незаконне носіння та продаж вогнепальної зброї.
31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного відношення.