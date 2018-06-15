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Справа Бабченка: окрім Германа в Україні діють інші російські агенти

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Для скоєння терористичних актів проти громадян України на території держави, крім заарештованого організатора замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа, діють інші агенти російських спецслужб. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає кореспондент УНН.

“Крім громадянина Германа на території України діють інші особи, які можуть бути залучені до терористичних актів”, — сказав Тиводар.

На підтвердження цього журналістам було продемонстровано радіоперехоплення розмов Германа із “виконавцем” вбивства Бабченка. В епізоді, в якому іде обговорення суми “гонорару за вбивство” Герман каже: “Ти зрозумій, є люди і за “п'ятірку” (5 тис. дол. — ред.) зроблять... Не будуть вони такі суми давати (“виконавець просив 300 тис. дол. — ред.). Не будуть. Розумієш, передусім — їх багато. По-друге — у них є різні групи в різних містах. Різні абсолютно. Я не один — їх тут у Києві є”.

Як повідомляв УНН, у Службі безпеки підтвердили автентичність оприлюдненого ЗМІ “списку 47” журналістів, громадських активістів та культурних діячів, на яких нібито готувався замах у межах “справи Бабченка”.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації із запобігання вбивства.

Зокрема, був затриманий ймовірний організатор убивства російського журналіста. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту). Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації убивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

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