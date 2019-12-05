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Справа Альперіна: усім підозрюваним обрали запобіжні заходи

Справа Альперіна: усім підозрюваним обрали запобіжні заходи

Київ • УНН

 • 9179 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Усім підозрюваним у справі про розмитнення імпортованих товарів за заниженими цінами обрали запобіжні заходи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.

"Так, до заступника начальника митниці та інспектора митниці застосовані запобіжні заходи у виді нічного домашнього арешту з покладенням обов’язків: здати на зберігання прибувати до слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні за першою вимогою, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю", - йдеться в повідомленні.

Також у ВАКС нагадують, що усього на розгляд суду надійшло 11 клопотань, раніше було вже обрано запобіжні заходи за 9 клопотаннями.

Нагадаємо, основного фігуранта, одеського бізнесмена Альперіна арештували на два місяці і визначили заставу у 70 млн грн.

Нагадаємо, усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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