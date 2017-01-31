Споживачі бензину йдуть з ринку - експерт

За словами експерта, держава сьогодні має контролювати якість скрапленого газу, однак коштів для відповідних лабораторій не має, а кількість нелегальний заправок при цьому продовжує збільшуватися.

Разом з тим, С.Сапегін, зазначив, що частки ринку скрапленого газу в Україні, ймовірно, й надалі ростиме, проте це відбуватиметься не так за рахунок росту самого ринку автогазу, скільки за рахунок зменшення використання бензину.

“Це реально (автогаз може перевищити частку бензину — ред.) при наявності ресурсу. І на мій погляд, це може відбутися не так за рахунок росту ринку автогазу, скільки за рахунок зменшення використання бензину, на жаль. Тобто тут потрібно розглядати два процеси — з одного боку те, що відбувається на ринку скрапленого газу, а з іншого, це те що відбувається на ринку бензину. Тому що на ринку бензину іде не лише перехід споживачів на ринок скрапленого газу, а споживачі взагалі йдуть з цього ринку. Тому ці два процеси вони складні, і залежать від багатьох факторів, в тому числі від заробітних плат, які отримують споживачі і від загального рівня грошей в країні і від інфляції і так далі. Тому ми чітко можемо говорити, що тенденція переходу з бензину на скраплений газ і ріст ринку скрапленого газу от ці дві тенденції збережуться”, — наголосив С.Сапегін.

Нагадаємо, український ринок автогазу минулого року зріс на третину.

Також нагадаємо, одна з найбільших мереж АЗК WOG до 2020 року планує вдвічі збільшити кількість власних газових заправок.