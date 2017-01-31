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Потребители бензина уходят с рынка - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. При определенных условиях велика вероятность того, что автогаз может превысить долю бензина на рынке. Об этом в комментарии УНН сообщил директор Научно-технического центра Сергей Сапегин.

По словам эксперта, государство сегодня должно контролировать качество сжиженного газа, однако средств для соответствующих лабораторий нет, а количество нелегальный заправок при этом продолжает увеличиваться.

Вместе с тем, С.Сапегин, отметил, что доля рынка сжиженного газа в Украине, вероятно, и в дальнейшем будет расти, однако это будет происходить не столько за счет роста самого рынка автогаза, сколько за счет уменьшения использования бензина.

"Это реально (автогаз может превысить долю бензина - ред.) при наличии ресурса. И на мой взгляд, это может произойти не столько за счет роста рынка автогаза, сколько за счет уменьшения использования бензина, к сожалению. То есть здесь нужно рассматривать два процесса - с одной стороны то, что происходит на рынке сжиженного газа, а с другой, это то, что происходит на рынке бензина. Так как на рынке бензина идет не только переход потребителей на рынок сжиженного газа, а потребители вообще идут с этого рынка. Поэтому эти два процесса они сложны и зависят от многих факторов, в том числе от заработных плат, которые получают потребители и от общего уровня денег в стране и от инфляции и так далее. Поэтому мы четко можем говорить, что тенденция перехода с бензина на сжиженный газ и рост рынка сжиженного газа вот эти две тенденции сохранятся ", - подчеркнул С.Сапегин.

Напомним, украинский рынок автогаза прошлого года вырос на треть .

Также напомним, одна из крупнейших сетей АЗК WOG до 2020 года планирует вдвое увеличить количество собственных газовых заправок .

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