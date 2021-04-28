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Spotify піднімає ціни в Європі, США та Британії

Spotify піднімає ціни в Європі, США та Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. 30 квітня Spotify підвищує ціни на деякі свої підписки на Premium. Це торкнеться користувачів у США, Великобританії та Європі. Про це пише УНН з посиланням на Verge.

Деталі

У США Spotify підвищує ціну на сімейну підписку, яка включає до шести користувачів. Тепер вона коштує 15,99 доларів (441,6 грн) на місяць, тоді як ціни на інші плани, такі як Duo, Premium та Student, не змінюються.

У Великій Британії ціни на Spotify Duo та Student зростають на один євро на місяць — до 13,99 фунтів стерлінгів (16,90 доларів США) та 5,99 фунтів стерлінгів (7,24 доларів США) відповідно, тоді як сімейний план зросте на два євро до 16,99 фунтів стерлінгів (20,52 долари США).

У Європі сімейний план становитиме 17,99 євро (21,73 доларів США) на місяць, збільшившись на 3 євро, повідомляє.

Компанія додала, що “продовжує впроваджувати інновації та інвестувати у надання нашим слухачам більшої цінності, ніж будь-коли раніше, включаючи найкращий аудіовміст та досвід користувачів”.

Довідково

Spotify — інтернет-сервіс потокового аудіо (стрімінговий), що дозволяє легально прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, без скачування їх на пристрій. Доступний у вигляді веб-сайту, додатків для всіх операційних систем, смартфонів, смарт-пристроїв і медіа-систем автомобілів.

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