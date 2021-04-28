Spotify поднимает цены в Европе, США и Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. 30 апреля Spotify повышает цены на некоторые свои подписки на Premium. Это коснется пользователей в США, Великобритании и Европе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Verge.
Детали
В США Spotify повышает цену на семейную подписку, которая включает в шести пользователей. Теперь она стоит 15,99 долларов (441,6 грн) в месяц, тогда как цены на другие планы, такие как Duo, Premium и Student, не изменяются.
В Великобритании цены на Spotify Duo и Student растут на один евро в месяц — до 13,99 фунтов стерлингов (16,90 долларов США) и 5,99 фунтов стерлингов (7,24 долларов США) соответственно, тогда как семейный план вырастет на два евро до 16,99 фунтов стерлингов (20,52 доллара США).
В Европе семейный план составит 17,99 евро (21,73 долларов США) в месяц, увеличившись на 3 евро, сообщает.
Компания добавила, что “продолжает внедрять инновации и инвестировать в предоставлении нашим слушателям большей ценности, чем когда-либо прежде, включая лучший звукового и опыт пользователей”.
Справка
Spotify — интернет-сервис потокового аудио (стриминговий), что позволяет легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.