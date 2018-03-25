Спостерігачів ОБСЄ обстріляли з автоматів на непідконтрольній території Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Біля патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ в Пікузах вівся вогонь зі стрілецької зброї. Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЕ за 23 березня, опублікованому на сайті ОБСЕ, передає УНН.
"Перебуваючи в н. п. Пікузи (кол. Комінтернівське, непідконтрольний уряду, 23 км на північний схід від Маріуполя), спостерігачі чули шестихвилинний епізод численних перехресних пострілів зі стрілецької зброї в 300-500 метрах на північний захід і захід, які, за їхньою оцінкою, проводилися з не менше ніж 10 автоматів (невстановленого типу)", - йдеться у звіті.
Упродовж вказаного періоду патрульні СММ чули звуки попадання, за оцінкою, двох пуль, які зрикошетили в 5-10 метрах на північ від їх позиції. Наглядачі покинули цей район.
Нагадаємо, СММ ОБСЕ за період з 19:30 19 березня по 19:30 20 березня зафіксувала на Донбасі 144 вибухи.