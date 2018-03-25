Наблюдателей ОБСЕ обстреляли из автоматов на неподконтрольной территории Донецкой области

"Находясь в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольное правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в отчете.

В течение указанного периода патрульные СММ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район.

Напомним, СММ ОБСЕ за период с 19:30 19 марта по 19:30 20 марта зафиксировала на Донбассе 144 взрыва.