Спостерігачі СММ зафіксували 27 одиниць забороненого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. ОБСЄ минулого тижня зафіксували 27 одиниць озброєння розміщених із порушенням досягнутих домовленостей. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“27 одиниць озброєння розміщених із порушенням досягнутих домовленостей ми зафіксували минулого тижня — 8 у підконтрольній уряду районах та 19 у районах що контролюється так званим ДНР,” — повідомив А.Хуг.
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Також він зауважив, що спостерігачі на території “ДНР” зафіксували танки та самохідну артилерійську установку в одному з підконтрольних урядом районі.
“У Козацькому, що контролюється ДНР у суботу минулого тижня зафіксовано три бойові танки Т64. У підконтрольному урядом Аслановому, у вівторок минулого тижня, один наш безпілотник зафіксував 120 міліметрову самохідну артилерійську установку,” — додав він.
За його словами, спостерігачі зафіксували 66 одиниць забороненого озброєння у підконтрольній уряду районах та 26 одиниць що не контролюються урядом.
Як повідомляв УНН, місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій території розміщення ракетних систем “Град”.