Наблюдатели СММ зафиксировали 27 единиц запрещенного вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировали 27 единиц вооружения размещенных с нарушением достигнутых договоренностей. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент.
"27 единиц вооружения размещенных с нарушением достигнутых договоренностей мы зафиксировали на прошлой неделе - 8 в подконтрольной правительству районах и 19 в районах контролируемой так называемым ДНР", - сообщил А.Хуг.
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Также он отметил, что наблюдатели на территории "ДНР" зафиксировали танки и самоходную артиллерийскую установку в одном из подконтрольных правительством районе.
"В Казацкому контролируемой ДНР в субботу на прошлой неделе зафиксированы три боевые танки Т64. В подконтрольном правительством Асланова, во вторник на прошлой неделе, один наш беспилотник зафиксировал 120 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку ", - добавил он.
По его словам, наблюдатели зафиксировали 66 единиц запрещенного вооружения в подконтрольной правительству районах и 26 единиц которые не контролируются правительством.
Как сообщал УНН, миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории размещения ракетных систем "Град".