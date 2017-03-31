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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72372 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109859 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167903 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123323 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120850 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114730 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105743 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107357 просмотра

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Наблюдатели СММ зафиксировали 27 единиц запрещенного вооружения

Наблюдатели СММ зафиксировали 27 единиц запрещенного вооружения

Киев  •  УНН

 • 10932 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировали 27 единиц вооружения размещенных с нарушением достигнутых договоренностей. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент.

"27 единиц вооружения размещенных с нарушением достигнутых договоренностей мы зафиксировали на прошлой неделе - 8 в подконтрольной правительству районах и 19 в районах контролируемой так называемым ДНР", - сообщил А.Хуг.

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Также он отметил, что наблюдатели на территории "ДНР" зафиксировали танки и самоходную артиллерийскую установку в одном из подконтрольных правительством районе.

"В Казацкому контролируемой ДНР в субботу на прошлой неделе зафиксированы три боевые танки Т64. В подконтрольном правительством Асланова, во вторник на прошлой неделе, один наш беспилотник зафиксировал 120 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку ", - добавил он.

По его словам, наблюдатели зафиксировали 66 единиц запрещенного вооружения в подконтрольной правительству районах и 26 единиц которые не контролируются правительством.

Как сообщал УНН, миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории размещения ракетных систем "Град".

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