Спостерігачі "ОПОРИ" вважають концерти Зеленського незаконною агітацією

ukru
23 березня, 12:58 • 158361 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 402537 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 398687 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 385700 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 392864 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293248 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 243773 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 472828 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174352 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 405962 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
55 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 336218 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 320359 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 274831 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 212704 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 261964 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 391772 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 472828 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 405962 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 361832 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 311643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 156110 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 153345 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 154520 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149056 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 152951 перегляди
Актуальне
Спостерігачі "ОПОРИ" вважають концерти Зеленського незаконною агітацією

Спостерігачі "ОПОРИ" вважають концерти Зеленського незаконною агітацією

Київ • УНН

 • 7236 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Спостерігачі "ОПОРИ" зафіксували ймовірні порушення правил ведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського, передає УНН з посиланням на сайт організації.

Повідомляється, що у суботу, 9 лютого, в Ужгороді відбулося два концерти Студії "Квартал 95" за участі Володимира Зеленського. Обидва концерти пройшли у залі Закарпатського обласного муздрамтеатру.

Один із концертів був анонсований заздалегідь, квитки на нього продавалися через Інтернет та у касах театру. Ціни на квитки коливалися у межах від 350 до 1950 гривень. Під час шоу глядачам показали рекламний ролик фільму "Слуга народу".

Інший концерт відбувся за 3 години до заявленого. Потрапити на захід можна було лише учасникам АТО та членам їхніх сімей, людям з інвалідністю тощо, виключно за запрошенням, безоплатно.

На думку "ОПОРИ", проведення Зеленським безкоштовного концерту містить ознаки підкупу виборців.

"У факті організації безкоштовного концерту можуть вбачатися ознаки порушення правил ведення виборчої кампанії з боку кандидата Зеленського. Кандидату заборонено надавати виборцеві на пільгових умовах товари чи послуги і при цьому згадувати його ім’я. Проведення безкоштовного концерту за участю кандидата у Президенти може сприйматися саме як надання виборцеві послуг, а це вже містить ознаки підкупу виборців", - зазначив координатор спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за виборами в Закарпатській області Ярослав Гулан.

Зеленський, де-факто, використовує свою роботу як ресурс для впізнаваності свого імені, продовжив Гулан.

"А це вже відхилення від задекларованого у Законі принципу участі у виборах на рівних засадах. Адже не кожен кандидат у Президенти може організувати виборцеві безкоштовний гумористичний концерт", - додав Гулан.

За непрямий підкуп передбачена адміністративна (стаття 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення) або кримінальна (стаття 160 Кримінального кодексу України) відповідальність, уточнила радниця із юридичних питань Громадянської мережі "ОПОРА" Тетяна Юзвяк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,000.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.35