Спостерігачі "ОПОРИ" вважають концерти Зеленського незаконною агітацією

Повідомляється, що у суботу, 9 лютого, в Ужгороді відбулося два концерти Студії "Квартал 95" за участі Володимира Зеленського. Обидва концерти пройшли у залі Закарпатського обласного муздрамтеатру.

Один із концертів був анонсований заздалегідь, квитки на нього продавалися через Інтернет та у касах театру. Ціни на квитки коливалися у межах від 350 до 1950 гривень. Під час шоу глядачам показали рекламний ролик фільму "Слуга народу".

Інший концерт відбувся за 3 години до заявленого. Потрапити на захід можна було лише учасникам АТО та членам їхніх сімей, людям з інвалідністю тощо, виключно за запрошенням, безоплатно.

На думку "ОПОРИ", проведення Зеленським безкоштовного концерту містить ознаки підкупу виборців.

"У факті організації безкоштовного концерту можуть вбачатися ознаки порушення правил ведення виборчої кампанії з боку кандидата Зеленського. Кандидату заборонено надавати виборцеві на пільгових умовах товари чи послуги і при цьому згадувати його ім’я. Проведення безкоштовного концерту за участю кандидата у Президенти може сприйматися саме як надання виборцеві послуг, а це вже містить ознаки підкупу виборців", - зазначив координатор спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за виборами в Закарпатській області Ярослав Гулан.

Зеленський, де-факто, використовує свою роботу як ресурс для впізнаваності свого імені, продовжив Гулан.

"А це вже відхилення від задекларованого у Законі принципу участі у виборах на рівних засадах. Адже не кожен кандидат у Президенти може організувати виборцеві безкоштовний гумористичний концерт", - додав Гулан.

За непрямий підкуп передбачена адміністративна (стаття 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення) або кримінальна (стаття 160 Кримінального кодексу України) відповідальність, уточнила радниця із юридичних питань Громадянської мережі "ОПОРА" Тетяна Юзвяк.