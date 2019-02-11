Наблюдатели "ОПОРЫ" считают концерты Зеленского незаконной агитацией

Сообщается, что в субботу, 9 февраля, в Ужгороде состоялось два концерта Студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского. Оба концерта прошли в зале Закарпатского областного муздрамтеатра.

Один из концертов был анонсирован заранее, билеты на него продавались через Интернет и в кассах театра. Цены на билеты колебались в пределах от 350 до 1950 гривен. Во время шоу зрителям показали рекламный ролик фильма "Слуга народа".

Другой концерт состоялся за три часа до заявленного. Попасть на мероприятие можно было только участникам АТО и членам их семей, людям с инвалидностью и т.д., исключительно по приглашению, бесплатно.

По мнению "ОПОРЫ", проведение Зеленским бесплатного концерта содержит признаки подкупа избирателей.

"В факте организации бесплатного концерта могут просматриваться признаки нарушения правил ведения избирательной кампании со стороны кандидата Зеленского. Кандидату запрещено предоставлять избирателю на льготных условиях товары или услуги и при этом упоминать его имя. Проведение бесплатного концерта с участием кандидата в Президенты может восприниматься именно как предоставление избирателю услуг, а это уже содержит признаки подкупа избирателей", - отметил координатор наблюдения Гражданской сети "ОПОРА" за выборами в Закарпатской области Ярослав Гулан.

Зеленский, де-факто, использует свою работу как ресурс для узнаваемости своего имени, продолжил Гулан.

"А это уже отклонение от задекларированного в Законе принципа участия в выборах на равных основаниях. Ведь не каждый кандидат в президенты может организовать избирателю бесплатный юмористический концерт", - добавил Гулан.

За косвенный подкуп предусмотрена административная (статья 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях) или уголовная (статья 160 Уголовного кодекса Украины) ответственность, уточнила советник по юридическим вопросам Гражданской сети "ОПОРА" Татьяна Юзвяк.