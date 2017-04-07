Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 200 одиниць забороненої зброї на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. СММ ОБСЄ зафіксувала минулого тижня понад 200 одиниць забороненої мінськими домовленостями зброї на Донбасі. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Наші спостерігачі минулого тижня зафіксували принаймні 200 одиниць забороненої мінськими угодами зброї”, — повідомив А.Хуг.
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Як повідомляв УНН, бойовики зірвали розведення сил і засобів у Станиці Луганській.