Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 200 единиц запрещенного оружия на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. СММ ОБСЕ зафиксировала на прошлой неделе более 200 единиц запрещенного минскими договоренностями оружия на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Наши наблюдатели на прошлой неделе зафиксировали не менее 200 единиц запрещенного минскими соглашениями оружия", - сообщил А.Хуг.
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Как сообщал УНН, боевики сорвали разведения сил и средств в Станице Луганской.