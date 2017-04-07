Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 200 единиц запрещенного оружия на Донбассе

"Наши наблюдатели на прошлой неделе зафиксировали не менее 200 единиц запрещенного минскими соглашениями оружия", - сообщил А.Хуг.

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Как сообщал УНН, боевики сорвали разведения сил и средств в Станице Луганской.