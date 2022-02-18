Спортсмен з Тернополя став призером чемпіонату Європи з джиу-джитсу

ukru
Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
Ексклюзив
10:44 • 1104 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 44819 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 76862 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 87765 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 90013 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 116840 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 163840 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176631 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214556 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201461 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 108150 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 46675 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 66620 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 119628 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 165568 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 165568 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 119628 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 262917 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 384920 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 639606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 5199 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88543 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126966 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152487 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173406 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Спортсмен з Тернополя став призером чемпіонату Європи з джиу-джитсу

Спортсмен з Тернополя став призером чемпіонату Європи з джиу-джитсу

Київ • УНН

 • 23729 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Тернопільський спортсмен Сергій Кіналь завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи (IBJJF) з бразильського джиу-джитсу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Тернопільської міської ради.

Деталі

Після довгої перерви через пандемію коронавірусу, у Римі (Італія) стартували змагання найбільшої ліги IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), на які чекали представники бразильського джиу-джитсу зі всього світу.

У дивізіоні фіолетових (пурпурних) поясів змагався і спортсмен з Тернополя — один із найкращих борців української Ліги TMS Сергій Кіналь.

Сергій провів чотири сутички, три з яких завершив достроково больовими прийомами. У четвертому поєдинку Кіналь поступився ізраїльському спортсмену, посівши друге місце у турнірній таблиці IBJJF.

Доповнення

Кіналь став першим в історії України, хто здобув “срібло” на чемпіонаті Європи у цій федерації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35