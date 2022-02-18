Спортсмен з Тернополя став призером чемпіонату Європи з джиу-джитсу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Тернопільський спортсмен Сергій Кіналь завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи (IBJJF) з бразильського джиу-джитсу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Тернопільської міської ради.
Деталі
Після довгої перерви через пандемію коронавірусу, у Римі (Італія) стартували змагання найбільшої ліги IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), на які чекали представники бразильського джиу-джитсу зі всього світу.
У дивізіоні фіолетових (пурпурних) поясів змагався і спортсмен з Тернополя — один із найкращих борців української Ліги TMS Сергій Кіналь.
Сергій провів чотири сутички, три з яких завершив достроково больовими прийомами. У четвертому поєдинку Кіналь поступився ізраїльському спортсмену, посівши друге місце у турнірній таблиці IBJJF.
Доповнення
Кіналь став першим в історії України, хто здобув “срібло” на чемпіонаті Європи у цій федерації.