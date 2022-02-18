Спортсмен из Тернополя стал призером чемпионата Европы по джиу-джитсу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Тернопольский спортсмен Сергей Киналь завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы (IBJJF) из бразильского джиу-джитсу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.
Детали
После долгого перерыва из-за пандемии коронавируса, в Риме (Италия) стартовали соревнования крупнейшей лиги IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), на которые ждали представители бразильского джиу-джитсу со всего мира.
В дивизионе фиолетовых (пурпурных) поясов боролся и спортсмен из Тернополя — один из лучших борцов украинской Лиги TMS Сергей Киналь.
Сергей провел четыре схватки, три из которых завершил досрочно болевыми приемами. В четвертом поединке Киналь уступил израильскому спортсмену, заняв второе место в турнирной таблице IBJJF.
Дополнение
Киналь стал первым в истории Украины, кто получил “серебро” на чемпионате Европы в этой федерации.